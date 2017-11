Na sequência dos bons sinais evidenciados na recuperação de três golos de desvantagem com o Portimonense e no triunfo na Vila das Aves, o Vitória confirmou contra o Marselha que está a viver o melhor momento da temporada. O triunfo diante do emblema francês comprovou a boa forma da turma minhota, que conseguiu, pela primeira vez esta época, ganhar dois jogos seguidos. A este facto, junta-se ainda a boa prestação defensiva da equipa, que voltou a acabar um encontro sem sofrer golos, quase dois meses depois.

Esta boa fase vai novamente a exame amanhã, frente ao Benfica, num jogo de grau de dificuldade elevado e onde o Vitória surge com menos dois dias de descanso do que os encarnados. Uma contrariedade que Pedro Martins desvalorizou no final do duelo com o Marselha, garantindo que o moral ganho com o triunfo vai ajudar a esquecer o cansaço acumulado.

Continuar a ler

O treinador há muito que vem falando da evolução da equipa e os últimos jogos têm-lhe dado razão. A defesa, que continua sem Douglas e Pedro Henrique, mostrou grande consistência contra os craques franceses e terá nova prova de fogo com as águias. Quanto ao ataque, depois de um início de época onde evidenciou problemas de finalização, parece estar finalmente oleado. Prova disso são os 14 golos marcados nos últimos cinco jogos, um registo que contrasta por completo com os 11 golos apontados nas primeiras 12 partidas da temporada. O passo que se segue é ganhar consistência. Hurtado não teme o cansaço O Vitória defrontou o Marselha na quinta-feira e o Benfica jogou em Manchester na terça, o que significa que os minhotos vão ter menos dois dias de descanso do que o rival de amanhã. Um problema que, no entender de Hurtado, não retira confiança ao grupo de trabalho. "É verdade que fizemos um grande esforço com o Marselha, mas isso não vai ser um impedimento para fazermos um grande jogo com o Benfica. Temos trabalhado bem e vamos estar bem nessa partida", referiu o criativo peruano, que destaca ainda a importância do triunfo frente ao Marselha para elevar o moral do plantel: "Estávamos a precisar muito disto. As coisas não estavam a sair e este bom resultado vai trazer-nos tranquilidade." Para o Benfica, Hurtado deixa ainda um aviso: "Ninguém ganha em nossa casa sem sofrer. Queremos continuar a cuidar bem do nosso estádio." Melhor casa em perspetiva A vitória frente ao Marselha trouxe confiança aos adeptos minhotos e, com o Benfica, há a perspetiva de casa cheia. Os bilhetes estão a ter muita procura e a expectativa dos responsáveis do clube é que seja batido o recorde de assistências desta época (22.936 espectadores com o Sporting). De resto, a presença do lateral David Luís, da equipa B, foi a novidade do treino desta sexta-feira.

Autor: José Miguel Machado