Diante do Sporting , em Alvalade, e tal como havia sucedido na primeira volta, o V. Guimarães conseguiu anular uma desvantagem e somar um ponto ante os leões ( empate a um golo ). E, para o conseguir, segundo Bruno Gaspar, valeu a crença dos jogadores minhotos."Viemos com intuito de conquistar os três pontos, mas não foi possível. Não ficámos intimidados por uma grande equipa que o Sporting é. Acreditámos até ao fim e acabámos por fazer o golo do empate. Acreditamos sempre, temos uma crença muito forte e é isso que nos tem guiado", explicou, à SportTV."Olhamos só para nós, não para as outras equipas. Fazemos o nosso campeonato. Esta equipa tem dito desde o início que a Europa é o objetivo e estamos a fazer por isso, com a ajuda dos nossos adeptos", finalizou.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto