A boa época de Bruno Gaspar no Berço parece não estar a passar despercebida na Europa do futebol. De acordo com notícias vindas de Itália, o lateral-direito está na agenda da Lazio, que vê nele uma boa opção para a próxima época. O Lyon e o Monaco também estarão atentos ao jogador, que segundo o Tuttomercato, pode custar até 3 milhões de euros. De resto, Bruno Gaspar já se treinou ontem no relvado, ainda que condicionado.