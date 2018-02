Adivinha-se complexa, no mínimo, a primeira missão de Vítor Campelos como treinador da equipa A do Vitória. Face a seis ausências, o técnico terá de ‘inventar’ um onze para defrontar o Marítimo, com a condicionante de ter o grupo abalado pela goleada recente perante o Sp. Braga.

Pedro Henrique, Jubal, Raphinha e Estupiñán são baixas certas por lesão, às quais se juntam as ausências de Wakaso, castigado, e Junior Tallo, suspenso pelo clube. Uma meia dúzia de indisponíveis que desfalca as opções às ordens do treinador interino. Relativamente ao onze que perdeu o dérbi, há três mudanças inevitáveis (Pedro Henrique, Wakaso e Tallo), mas não é de descartar que Vítor Campelos faça outras alterações na equipa. Hurtado, por exemplo, não saiu do banco com o Sp. Braga e é provável que entre de início nos Barreiros.

Continuar a ler

Olhando mais ao pormenor para o lote de indisponíveis, Pedro Henrique e Jubal estão ambos a contas com lesões no bíceps femoral da coxa direita. Quanto a Raphinha e Estupiñán, também partilham o mesmo problema: entorses no joelho esquerdo. A ausência do quarteto na Madeira é certa e os jogadores podem nem recuperar a tempo da jornada seguinte. Wakaso foi expulso na última partida e falhará apenas o jogo com o Marítimo, situação em tudo distinta da de Tallo. O avançado está suspenso pela Liga e pelo clube, depois do gesto que dirigiu aos adeptos. Está proibido de entrar nas instalações e a rescisão de contrato é o desfecho mais provável. Para colmatar tantas ausências, Vítor Campelos trouxe consigo três jogadores da equipa B. O central Dénis Duarte, o médio Joseph e o extremo Haashim têm trabalhado às ordens do técnico e não é de descartar que integrem a comitiva que ruma esta tarde para a Madeira. De resto, devido à logística que envolve a viagem, o treino desta manhã está marcado para as 9h30. A comitiva tem voo marcado para as 13 horas, e não está prevista conferência de imprensa de antevisão. Vítor Campelos vai estrear-se depois de ter orientado apenas três treinos.

Autor: José Miguel Machado