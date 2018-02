Continuar a ler

A nota do órgão social liderado por Pedro Xavier, no âmbito do processo eleitoral - o presidente da Assembleia Geral ao longo dos últimos três anos, Isidro Lobo, integra a lista B -, frisou ainda que "as listas superaram as 300 assinaturas válidas, conforme prevêem os estatutos do Vitória".



A lista encabeçada por Júlio Vieira de Castro recolheu 864 assinaturas de sócios, enquanto a candidatura liderada por Júlio Mendes, presidente do clube desde 2012, foi subscrita por 757 associados. A nota do órgão social liderado por Pedro Xavier, no âmbito do processo eleitoral - o presidente da Assembleia Geral ao longo dos últimos três anos, Isidro Lobo, integra a lista B -, frisou ainda que "as listas superaram as 300 assinaturas válidas, conforme prevêem os estatutos do Vitória".A lista encabeçada por Júlio Vieira de Castro recolheu 864 assinaturas de sócios, enquanto a candidatura liderada por Júlio Mendes, presidente do clube desde 2012, foi subscrita por 757 associados.

As duas candidaturas às eleições do V. Guimarães, clube da Liga NOS, agendadas para 24 de março, foram esta quinta-feira validadas pela Mesa da Assembleia Geral, após terem sido entregues na terça-feira."Foram apresentadas duas listas candidatas às eleições dos órgãos sociais do clube para o triénio 2018/2021. A lista A, designada 'Novo Vitória', é liderada por Júlio Vieira de Castro, e a lista B, designada 'Contigo Vitória', é liderada por Júlio Mendes", refere o comunicado divulgado no site oficial do clube.

Autor: Lusa