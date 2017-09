Continuar a ler

Quatro remates



Como consequência, a constante mudança de referência no ataque dificulta a criação de rotinas entre os jogadores no processo ofensivo, algo que também foi notório durante a partida com o Sp. Braga. Talvez por isso este tenha sido o encontro em que o Vitória menos rematou em toda a temporada – desferiu apenas quatro disparos, e só dois foram enquadrados com a baliza –, comprovando que o caudal ofensivo do Vitória também já conheceu melhores dias. O plantel volta esta manhã aos treinos.

A derrota no dérbi com o Sp. Braga (1-2) reforçou a crise de golos que afeta os pontas-de-lança do Vitória. O carrossel na frente tornou a girar, mas o resultado foi o mesmo: eficácia nula. Nem Estupiñán – chamado ao onze após dois jogos na equipa B – nem Rafael Martins faturaram, o que tem sido regra preocupante neste início de temporada.O quadro ao lado mostra a rotatividade aplicada por Pedro Martins no eixo do ataque, ele que tem alternado entre Rafael Martins, Estupiñán e Texeira em todos os jogos oficiais desta temporada. É evidente esta crise de finalização que tem afetado o Vitória e que tem sido, aqui e ali, disfarçada pela irreverência de Raphinha. O extremo marcou três dos sete golos celebrados pelos conquistadores esta temporada – Hurtado, Pedro Henrique, Rincón e Zungu assinaram os restantes – e foi dele o tento contra os arsenalistas. Mas fica claro que é preciso um contributo mais efetivo dos pontas-de-lança que o treinador tem à disposição para catapultar a equipa rumo a maiores índices de sucesso, nas provas internas e na Liga Europa.

Autor: André Gonçalves