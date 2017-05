Música específica no balneário e uma carta personalizada a cada jogador foram pormenores estratégicos que o técnico Rui Vitória elaborou em 2013, conduzindo o V. Guimarães à conquista da primeira Taça de Portugal da sua história. Plano de sucesso que o ex-capitão Alex revelou quando assumiu que "Rui Vitória começou a preparação para o Jamor com semanas de antecedência".

"Nessa época prejudicámos a classificação porque abdicámos um pouco do campeonato", assumiu o agora treinador dos juniores vitorianos, à margem da tertúlia organizada pela Associação Convívio, para logo de seguida revelar a importância dos métodos definidos pelo agora técnico do Benfica: "A música foi muito importante na caminhada. Diariamente duas músicas tocavam no balneário. ‘Um lugar ao Sol’, dos Delfins, e ‘Heroes’, de David Bowie, sendo que ambos os temas foram escolhidos pelo treinador e tiveram um grande impacto no grupo pela ambição de conquista e mensagens de superação que nos passaram."

Espírito de grupo que Alex garante também ter saído reforçado pela carta que Rui Vitória endereçou a cada elemento nas vésperas da final. "Cada jogador recebeu uma carta personalizada do treinador que nos tocava individualmente. Sentimo-nos todos importantes e a verdade é que chegamos ao Jamor preparados para estar a perder ao intervalo e a 10 minutos do fim, mas cientes de que um golo colocava-nos dentro." Poder da imagem Alex também fez parte da equipa de Manuel Machado que perdeu (6-2) a final da Taça de Portugal frente ao FC Porto de André Villas-Boas e foi célere a estabelecer uma comparação sagaz. "Na final em 2011 a primeira pessoa que saiu do autocarro foi o roupeiro. Em 2013 a primeira pessoa a sair foi o nosso líder. A imagem é muito forte e temos de projetar bem essa mensagem de querer ganhar", concluiu Alex.

Autores: Bruno Freitas e Pedro Malacó