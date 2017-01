Continuar a ler

Entretanto, o médio Christian tomou a palavra e reconheceu o contexto de dificuldade que espera o Paços de Ferreira em Alvalade, mas assume a vontade de tirar partido do período conturbado que os leões estão a atravessar."O Sporting não está num bom momento", comentou Christian, convicto da possibilidade de "anular os pontos fortes" do adversário: "Vamos estudar bem a lição porque é preciso inteligência para explorar os seus erros."Com a saída de Ricardo Matos para os alemães do 1860 Munique, orientados por Vítor Pereira, os pacenses escolheram Miguel Moreira, ex-Varzim, para ocupar a vaga de treinador de guarda-redes.