Entregues ao departamento clínico encontram-se o guardião Stefanovic, o defesa Marcelo Oliveira, o médio Neto e o avançado Ramirez.



No sentido inverso regressam, após cumprir castigo, os defesas Sagna e André Micael e o avançado Dramé.



Moreirense, 16.º classificado, com 19 pontos, e V. Guimarães, quinto, com 36, defrontam-se na sexta-feira, pelas 19 horas, no estádio D. Afonso Henriques, em jogo com arbitragem do bracarense Jorge Ferreira.



As ausências de Cauê e Alex marcam a convocatória do Moreirense para a deslocação de sexta-feira ao terreno do vizinho V. Guimarães, em jogo da 23.ª jornada da Liga NOS.O médio brasileiro Cauê cumpre castigo, enquanto o avançado Alex por ser emprestado pelos vitorianos não é opção para Augusto Inácio.

Autor: Lusa