O encontro de ontem terminou em ambiente de festa do lado do V. Guimarães, com Rafael Martins a entregar a sua camisola de jogo aos adeptos. Harmonia recuperada uma semana depois da grande contestação devido ao resultado com o Portimonense (3-3), em que Rafael Martins foi um dos principais visados – chegou a ser insultado e até o carro foi atingido por uma pedra...

O ponta-de-lança marcou pelo quarto jogo consecutivo e ontem a sua atitude terá permitido recuperar o clima de paz. Aliás, todos os jogadores do Vitória se dirigiram aos adeptos após o apito final para agradecer o apoio, algo que foi evidente através das palavras tanto do técnico Pedro Martins como do extremo Heldon. "Parece que jogámos em casa", disse o jogador.

Heldon orgulhoso O triunfo do Vitória na Vila das Aves foi o primeiro conquistado fora de portas no presente campeonato, motivo de grande satisfação para o grupo de trabalho vimaranense. "Finalmente chegou! Temos trabalhado muito para este momento. Já merecíamos isto", lembrou Heldon, que destacou a entrada forte da equipa no encontro. "Fizemos o golo, o Aves empatou mas continuámos a trabalhar. Fomos os melhores e vencemos justamente", apontou o camisola 10, que ontem brilhou com um golo e uma assistência.

Autor: Bruno Freitas