Utilizado até agora em 21 jogos oficiais nesta época, o colombiano, de 24 anos, encontra-se ausente dos relvados desde 11 de dezembro, dia em que saiu lesionado no jogo com o Feirense, da 14.ª jornada da Liga NOS, que os minhotos venceram por 1-0.Já o central Pedro Henrique e o médio Wakaso, as outras baixas do plantel no início de 2018, treinaram hoje, de manhã, com o restante plantel, às ordens do treinador Pedro Martins, embora estejam "ainda em dúvida" para o jogo no terreno do Desportivo de Chaves, que vai abrir a segunda volta do campeonato (18.ª jornada), na sexta-feira, às 20h30, lê-se na mesma nota.