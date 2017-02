Guillermo Celis vai estar às ordens de Pedro Martins até ao final da temporada e espera aproveitar estes meses em Guimarães para provar a qualidade que lhe era apontada antes de assinar pelo Benfica. Natural de Sincelejo, na Colômbia, foi no Junior Barranquilla que despontou para o futebol e alcançou o estatuto de internacional. As boas prestações do médio despertaram a atenção de vários clubes e antes de ver o Benfica desembolsar cerca de 2 milhões pelo seu passe esteve a um pequeno passo de... Braga. Acabou por rumar à Luz, onde não conseguiu afirmar-se, e chega agora ao Minho mas para jogar no Vitória. O destino tem destas coisas.E em Guimarães, Celis garante dar tudo pela nova camisola e espera convencer Pedro Martins de que tem qualidade para ajudar a equipa dentro de campo. "Prometo luta constante e muito suor por esta camisola. Espero ajudar muito dentro de campo para que a equipa continue a ter sucesso", referiu ontem o médio seis vezes internacional pela Colômbia, que no Berço vai vestir a camisola 93. "Gostei da ideia de vir cá porque é uma equipa muito aguerrida, que luta por posições europeias. Estou feliz, penso que tomei a decisão correta. Tive outras oportunidades mas optei por vir para cá. Vou lutar por um lugar e para que as coisas corram da melhor maneira", reforçou Celis ao site oficial do Vitória, antes de se dirigir aos adeptos e mostrar que se informou sobre os mesmos antes de chegar: "Sei que são uns adeptos muito fiéis e vou trabalhar todos os dias para agarrar o carinho e o apreço deles."Guillermo Celis chegou na noite de ontem a Guimarães e vai treinar-se hoje pela primeira vez às ordens de Pedro Martins. No Minho, terá concorrência apertada na luta por um lugar no meio-campo titular, isto apesar da saída de João Pedro. Ultimamente, João Aurélio e Zungu são os donos dos dois postos no meio-campo e ainda há Rafael Miranda e Joseph. Mas o colombiano que um dia pensou em ser camionista também é conhecido pela coragem que tem em campo e é assim que espera conquistar o Berço.

Autor: José Miguel Machado