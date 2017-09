Continuar a ler

Uma aposta na dinâmica, na certeza de que o técnico está confiante em dotar o seu conjunto com as ferramentas necessárias para desbloquear a coesão insular e inverter o pesadelo estatístico que continua a cercar o castelo. Tudo porque o Vitória não só continua a ostentar uma das piores defesas do campeonato, como evidencia grandes dificuldades na concretização.



Todavia, o facto é que, com exceção do duelo atípico com o Sporting, os vitorianos garantiram seis pontos nos embates contra Chaves e Boavista, pelo que persiste alguma confiança em casa que será testada contra um rival na luta europeia.

Pedro Martins garante ter identificado as circunstâncias que limitaram o desempenho do Vitória no arranque do campeonato e não teve problemas em apresentar a solução capaz de relançar os minhotos para o topo da classificação: velocidade na circulação de bola.Foco de Pedro Martins na manobra de construção e, também, o argumento para o responsável colocar em perspetiva a ideia de alterações na equipa para a receção ao Marítimo.

Autor: Pedro Malacó