O V. Guimarães blindou o contrato de Welthon com a cláusula de rescisão mais alta de sempre do clube, cifrada em 30 milhões. O brasileiro ficou assim mais valorizado do que Hurtado e Celis, ambos protegidos por 20 milhões de euros, e Miguel Silva, cuja saída foi fixada nos 10 milhões. Não foi um mero capricho da SAD ou uma decisão circunstancial, mas assim uma medida que se integra no plano que a administração definiu quando tomou a decisão de avançar em força para a aquisição do brasileiro.

A cláusula elevada é um aviso ao mercado de que o V. Guimarães pretende manter Welthon no Berço como pilar do novo projeto desportivo. Acreditam os responsáveis vitorianos que, desta forma, terão conseguido blindar o jogador ao assédio que previsivelmente poderia ocorrer no próximo verão. A partir daí, será o rendimento do avançado, de 25 anos, a ditar se esse preço até se pode tornar acessível para alguns ‘tubarões’.

É sabido que o Vitória tentou garantir Welthon em cima do fecho do mercado de agosto, mas não conseguiu concluir a operação. Em dezembro, a SAD definiu de imediato que era altura de garantir o jogador, convencendo-o de que tudo faria para não o deixar escapar. Uma vez mais as negociações foram complicadas, em primeiro lugar devido à resistência do P. Ferreira, depois por outras propostas que pairavam pela Mata Real. Ciente de que seria uma questão de tempo até Welthon voltar a captar o interesse de um grande português, de um clube de relevo europeu ou até do mercado chinês, o V. Guimarães fez um esforço financeiro que lhe permitiu ficar detentor de uma posição quase total no que toca aos direitos desportivos, face a alguns contornos do negócio que por agora serão mantidos sob reserva.

Certo é que o Sporting, na reta final da época passada, colocou 2,5 milhões de euros na mesa por Welthon, face à cláusula de cinco milhões que o jogador tinha com os castores, chegando a colocar mais de três milhões na mesa.

Certo é que, no V. Guimarães, os planos de Pedro Martins apontam para a colocação de Welthon na liderança do ataque, ocupando a posição 9. O eixo ofensivo tem sido um problema ainda sem solução esta época, pelo que o técnico deposita forte esperança na afirmação de um reforço que dá soluções diferentes e que incluem a precisão nos lances de bola parada.



Dortmund e Nantes picaram o ponto





O impacto criado por Welthon com as suas prestações pelo P. Ferreira, marcando 16 golos e realizando exibições de nível elevado, teve um efeito magnético na presença de observadores na Mata Real. O Nantes, ainda na era de Sérgio Conceição, tinha definido o brasileiro como uma prioridade para a nova temporada, em plano que não avançou devido à mudança do técnico para o FC Porto. Entre outros emblemas de relevo, destaque particular para a curiosidade demonstrada pelo Borussia Dortmund. Os alemães acompanharam Welthon de perto em vários jogos, colocando-o no radar para gerir em caso de necessidade de investida no mercado. Sevilha e Nice, por sua vez, também demonstraram um interesse consistente em conhecer as condições para haver negócio.Há menos de um ano, Sporting e P. Ferreira chegaram a acordo para a transferência de Welthon para Alvalade. O processo bloqueou na negociação das condições para o jogador, que entendeu que os seus interesses não estavam salvaguardados, pelo que a operação, que ganhou dimensão pública, acabou por ser abortada.Jorge Jesus tinha, naturalmente, dado o aval para o ataque ao avançado, tendo ficado frustrado com o impasse. Apesar de tudo, Bruno de Carvalho teve uma postura qualificada como de "muita correção", segundo fonte próxima das conversações, tendo entendido a recusa de Welthon em ceder de imediato à investida do emblema leonino. Pelo seu lado, o P. Ferreira também encarou bem a opção do jogador e admitiu a possibilidade de um futuro negócio. A força mental de Welthon, que se manteve sempre focado, sem amuos ou recuos, fez o resto e permitiu o atual desenlace.O episódio parece distante, mas o facto é que Welthon chegou a Portugal em 2013. Aos 21 anos, foi aposta do Sp. Braga, que o considerava um ‘novo Hulk’ e o colocou na equipa B para lhe dar margem de progressão antes de abrir as portas do plantel A.A imaturidade do jogador levou a que apenas fizesse nove jogos e dois golos antes de entrar em rutura com o clube, tendo de regressar ao Brasil para recuperar o seu potencial num patamar muito mais baixo antes de regressar para o P. Ferreira, em 2016, e vingar já na 1ª Liga. O acompanhamento cuidado de gestão de carreira de que foi alvo fez a diferença.