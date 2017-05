O Vitória de Guimarães anunciou esta segunda-feira no sítio oficial que vai propor a mudança do nome do pavilhão do clube para Pavilhão Desportivo Unidade Vimaranense, na Assembleia-Geral de 3 de junho.Os vimaranenses referem na convocatória que, na reunião magna de sócios, vão submeter a discussão e votação a troca da atual denominação de Pavilhão do Vitória Sport Clube para Pavilhão Desportivo Unidade Vimaranense, numa referência à associação cívica da cidade que existiu nas décadas de 1970 e 1980 e cedeu ao emblema vitoriano o terreno onde hoje se situa o complexo desportivo.A Ordem de Trabalhos prevê ainda a "apresentação, discussão e votação do orçamento anual" para a época 2017/18, com o parecer do Conselho Fiscal e um período de 30 minutos para a discussão entre os sócios de assuntos de interesse do clube.

Autor: Lusa