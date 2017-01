Embora relegado para segundo plano no campeonato, o guardião Miguel Silva tem vindo a usufruir da confiança de Pedro Martins nas restantes competições oficiais e deverá regressar à titularidade frente ao Benfica.

Uma aposta coerente com resultados práticos positivos, apesar da exceção na última eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Vilafranquense, onde o técnico não teve outra alternativa que não apostar em Douglas por força do castigo que Miguel Silva teve de cumprir.

Recorde-se que o jovem vitoriano envolveu-se com alguns elementos axadrezados no final do duelo no Estádio do Bessa, no final da 4ª eliminatória da Taça de Portugal, que os minhotos acabaram por superar no prolongamento, e acabou por ser punido com um mês de suspensão preventiva. No entanto, já regressou ao horizonte de Pedro Martins na Taça CTT, como o comprova a titularidade quer em Vizela, como na receção ao Paços de Ferreira.