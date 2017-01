O Vitória de Pedro Martins ganha pontos fora de casa como nunca e a prova disso é que a época ainda vai a meio e os minhotos já estão muito perto de bater o recorde alcançado em 2002/03.

Neste contexto, só o Benfica supera o Vitória esta época, mas o conforto fora de casa depara-se agora com uma muralha de respeito, já que os vitorianos nunca venceram na Pedreira. O seu último triunfo em Braga foi em novembro de 2002, numa partida que ainda se disputou no histórico palco do Estádio 1º de Maio.

Contas feitas, o Vitória amealhou 19 pontos fora de casa só na primeira volta. Para se ter uma ideia mais concreta do feito convém recordar que nos últimos 10 anos o máximo de pontos do Vitória fora do D. Afonso Henriques foi conquistado em 2014/15, ainda sob orientação de Rui Vitória, com 20 pontos. Fasquia que pode ser superada já amanhã, na certeza de que o máximo de pontos arrecadados fora de casa (25) aconteceu em 2002/03.

Uma margem perfeitamente ao alcance de uma equipa que ainda dispõe de mais nove oportunidades (27 pontos) até ao final da época, apesar da muralha que agora se interpõe na caminhada.

Isto não só porque o Vitória nunca venceu no Estádio Municipal de Braga, mas principalmente porque o conjunto agora orientado por Jorge Simão é nada menos do que a melhor equipa a jogar em casa, onde somou 8 vitórias e apenas um empate a uma bola frente ao Rio Ave durante toda a primeira volta. Pressão extraordinária para a ambição europeia de Pedro Martins, até pelas contas a ajustar em virtude da derrota pela margem mínima na 1ª volta.



Seca de Soares dura há oito partidas



A Pedreira poderá ser o último palco de Soares na condição de jogador do Vitória antes da mudança para o FC Porto. Porém, mais do que as possibilidades que se podem consumar durante o mercado, a principal preocupação do técnico Pedro Martins centra-se em torno da veia goleadora do brasileiro.



Isto porque Soares já não fatura há oito jogos. O seu último golo aconteceu em Tondela, no final de novembro, numa partida de má memória pela derrota após uma reviravolta na reta final.



Uma ineficácia com um peso significativo nas aspirações europeias do Vitória, até porque Marega, o melhor marcador da equipa, está na CAN, e a contratação de Rafael Martins só terá fumo branco na próxima semana. Noutro âmbito, de salientar que o Vitória vai alinhar em Braga com a camisola vintage (preta com listas brancas) que foi utilizada frente ao Chaves.