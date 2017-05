Júlio Mendes pediu uma invasão a Lisboa e os adeptos estão empenhados em fazer-lhe a vontade. Nesta altura já estão assegurados 220 autocarros para transportar os minhotos para o Jamor, um número superior ao registado em 2013.Quanto à equipa, tem partida agendada para as 13.45 de sexta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques. Também aí se espera a presença de muitos adeptos vitorianos, uma vez que já existe uma corrente nas redes sociais para transformar a partida da equipa numa espécie de ‘inferno branco’, à semelhança do que foi a receção aos jogadores antes do jogo com o Boavista.A comitiva vitoriana seguirá depois para Sintra, onde vai ficar até domingo na mesma unidade hoteleira da final de 2013. A esperança é que o desfecho também se repita.

Autor: José Miguel Machado