Ao cabo de 14 jogos oficiais, o saldo do Vitória é de quatro triunfos, três empates e sete derrotas. É neste contexto, e já depois do desaire (2-1) com o Marselha para a Liga Europa, que Rafael Miranda assume que nem tudo está a correr de feição aos vimaranenses na presente temporada.

"O Vitória declarou quais são as suas ambições e concordo que não estamos tão regulares como gostaríamos. Não nos podemos esconder atrás de algumas coisas, detalhes, erros que existem. Mas a equipa tem sempre atitude e, por isso, a qualquer momento o ‘chip’ pode virar para voltarmos às vitórias", afirmou o médio brasileiro, de 33 anos.

Todavia, este discurso de Rafael Miranda não belisca a confiança do jogador no sucesso da campanha do Vitória, ainda que reconheça que o apuramento para os 16 avos-de-final da Liga Europa ficou mais difícil. Nesta fase de grupos, a equipa ainda só tem um ponto ao cabo de três jornadas, restando no calendário receções ao Marselha e ao Konyaspor e ainda uma visita ao Salzburgo.

"Claro que a derrota com o Marselha dificultou as contas do apuramento, mas enquanto houver possibilidades matemáticas nós vamos lutar. O Vitória é um clube que tem na sua tradição a capacidade de luta e é o que vamos fazer", disse o camisola 5. "O resultado foi ruim, mas mesmo assim a imagem que deixámos em Marselha foi positiva, pela forma como jogámos", acrescentou Rafael Miranda, que no Vélodrome voltou a ser capitão de equipa.

"Sei que posso crescer mais"

Até o início deste mês de outubro, Rafael Miranda tinha sido titular apenas uma vez na presente época e suplente utilizado noutros cinco jogos. Em outubro, o médio já foi titular frente a Belenenses, Feirense e Marselha. "Eu respeito as opções do treinador. Já fiz grandes jogos pelo Vitória. O que me dá mais ânimo é saber que ainda posso crescer mais na equipa esta temporada", afirmou Miranda.