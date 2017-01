Fábio Sturgeon foi este domingo oficializado como reforço do V. Guimarães, tal como Record havia anunciado . O avançado português, de 22 anos, deixa o Belenenses apesar de os vimaranenses não terem revelado a duração do contrato.Sturgeon completou a formação no Restelo, clube onde iniciou a étapa no escalão de seniores. Com a camisola da Cruz de Cristo realizou 128 encontros e apontou nove golos.

Autor: Flávio Miguel Silva