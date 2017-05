Continuar a ler

O impacto emocional começou logo na entrada para o aquecimento. "A torcida já estava lá toda para nos apoiar. Foi fundamental", realçou, assumindo que a expectativa era de que "o Benfica entrasse mais nervoso, pois tinha perdido competições".



A entrada em cena de Rafael Crivellaro foi decisiva para a reviravolta que aconteceu na final da Taça de Portugal de 2013.Agora com 28 anos, Crivellaro elogia a forma como esse encontro decisivo foi preparado. "O Rui Vitória prepara bem as finais, em todos os aspetos. O seu papel foi muito importante. Teve em atenção todos os detalhes", recorda o criativo, dando um exemplo pouco usual: "Eu não tinha jogado a final anterior, com o Manuel Machado [n.d.r.: derrota 6-2 contra o FC Porto de Villas-Boas]. Tinha acabado de chegar. Durante a semana vimos vídeos dessa final para sentirmos o quanto era especial ganharmos. Podíamos ficar na história."

Autores: N.M.