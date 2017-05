Contra o Feirense, Pedro Martins deu a oportunidade aos menos utilizados para se mostrarem e, quem sabe, baralhar-lhe as contas para a final da Taça de Portugal. Um dos jogadores que partiu para o duelo com o Feirense com mais expectativas foi Rafael Martins, que podia ‘apertar’ Texeira na luta pelo lugar mais avançado do ataque. Contudo, o dianteiro brasileiro ficou em branco e deve regressar ao banco com o Benfica, sendo o uruguaio a assumir de novo o lugar de ponta-de-lança.

David Texeira cresceu com o avançar da temporada e nunca se deixou abater pelas contrariedades. Começou por ser suplente de Soares, depois foi suplente de Rafael Martins e, ao que tudo indica, vai acabar a temporada como titular no jogo mais importante da história recente do Vitória. É a prova de que vale a pena esperar e que o mais importante é saber agarrar as oportunidades quando elas surgem...

No futebol, o azar de uns é, muitas vezes, a sorte de outros e foi isso que sucedeu entre Rafael Martins e Texeira. O primeiro lesionou-se em abril e possibilitou que o segundo se afirmasse e ajudasse a equipa com golos decisivos para garantir o 4º lugar. Agora, a final da Taça de Portugal surge numa altura de menor fulgor por parte de David Texeira, que já não marca desde a visita a Chaves, no passado dia 15 de abril. Mesmo assim, parte à frente do brasileiro que chegou do Levante em janeiro, até porque Rafael Martins mostrou com o Feirense que não tem ainda o melhor ritmo competitivo. Esta ‘luta’ entre os dois avançados promete ser ainda mais intensa na próxima temporada, pois ambos têm contrato com o Vitória para 2017/18 e já mostraram a ambição de ser a grande referência ofensiva da equipa. O último – e primeiro – teste é no domingo.

Autor: José Miguel Machado