Raphinha tem sido o principal destaque da época do Vitória e o seu nome já foi associado ao FC Porto, numa notícia prontamente desmentida pelo emblema minhoto. Mesmo assim, na opinião de Deco, ex-internacional português e agora empresário do extremo, será uma questão de tempo até o jovem brasileiro dar o salto."Para mim é difícil falar do Raphinha, trabalho com ele e acredito muito nele. É um jogador jovem, tem muita coisa para evoluir, mas é um jogador de futuro. Acredito que quem ficar com ele nos próximos tempos vai ter um jogador de alto nível. Vai tornar-se um jogador importante", referiu Deco, à margem do World Scouting Congress, que decorre no Porto.Quanto ao interesse dos dragões, em concreto, o agora empresário prefere jogar à defesa: "Se o FC Porto algum dia tiver interesse sabe com quem tem de falar e como as coisas funcionam."

Autor: José Miguel Machado