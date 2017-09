Se uma equipa começa a construir-se a partir da defesa, Pedro Martins tem ainda muito trabalho pela frente, procurando estabilizar um sector que esteve muito em foco pela negativa no início da época, sofrendo 13 golos nos primeiros 4 jogos. Claro que aqui estão os inusitados 5-0 que a equipa averbou na receção ao Sporting, o que em muito contribuiu para o romancear da questão, levando até o próprio treinador a registar que não havia qualquer problema a resolver. Mas a realidade é que o sector só estabilizou na questão dos nomes, com a aposta nos mesmos elementos nos últimos 3 jogos, mas voltando a sofrer 3 golos nos derradeiros dois.

Ou seja, a média de golos sofridos baixou para 2, mas manteve-se obviamente preocupante para uma equipa de estatuto europeu e que voltou a tremer bastante, acumulando erros individuais no dérbi do Minho que contribuíram para mais uma derrota, a quarta da época em apenas 8 jogos!

Continuar a ler

A questão que se coloca agora é se o treinador vai voltar a mexer nos visados do momento defensivo do jogo, onde manteve Douglas na baliza, Victor Garcia e Konan nas laterais, os centrais Pedro Henrique e Jubal e até o trinco Wakaso. Pedro Martins até pode recorrer às opções que teve no início da época em que João Aurélio e Vigário chegaram a ser titulares, tal como Marcos Valente no eixo e Miguel Silva na baliza, mas o momento é delicado e aconselha a estabilidade nas escolhas.

Clube festeja 95 anos

O Vitória Sport Clube, nascido a 22 de setembro de 1922, festeja esta sexta-feira 95 anos de existência. Mais uma data de aniversário que será devidamente assinalada com o já tradicional hastear da bandeira, na entrada principal do Estádio D. Afonso Henriques, às 10 horas. As comemorações prolongam-se até ao jogo de domingo, frente ao Marítimo, com várias iniciativas.