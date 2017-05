Continuar a ler

A final da Taça de Portugal está agendada para as 17h15 de domingo, no Estádio Nacional. O guardião acredita em novo triunfo diante dos encarnados: "O pensamento é unicamente chegar lá com o grupo, conquistar a Taça para o Vitória e trazê-la para Guimarães".A final da Taça de Portugal está agendada para as 17h15 de domingo, no Estádio Nacional.

Douglas volta no domingo à final da Taça de Portugal, troféu que conquistou em 2013 quando os conquistadores derrotaram precisamente o Benfica no Jamor. O guarda-redes admite que ainda tem as imagens da festa na cabeça e espera que o cenário se repita este ano."É impossível não lembrar o filme que passa na cabeça. Muito feliz por poder voltar lá, junto com este grupo que tem merecido ao longo da época, e espero que no final a festa seja igual", comentou Douglas aos meios de comunicação da FPF.

Autor: Luís Miroto Simões