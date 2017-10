Viveram-se momentos de grande sobressalto no treino de ontem do Vitória. Douglas chocou com um colega de equipa, caiu inanimado no relvado e acabou por ser transportado de ambulância para o Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães. Foi aí que realizou uma série de exames auxiliares de diagnóstico, tendo sido depois divulgado que Douglas tinha sofrido um traumatismo crânio-encefálico. Acabou por ter alta durante a tarde de ontem, permanecerá agora ao cuidado do departamento médico do clube e ficará ausente da competição nos próximos sete dias.

Mais tarde, já em casa, Douglas utilizou a sua página de Facebook para contar o sucedido e agradecer as muitas mensagens recebidas. "Foi só um susto, estou bem, com os exames concluídos e nada de grave, graças a Deus... Foram oito pontos na cabeça. Agradeço a todos pelo carinho e pela força", escreveu o guarda-redes.

Apreensão O treino decorria com normalidade quando um choque entre Douglas e um companheiro abalou tudo e todos. O guarda-redes perdeu os sentidos e, com muito cuidado, foi primeiramente assistido pela equipa médica do Vitória. Sem efeitos, foi chamada uma ambulância, que, tal era a preocupação, entrou em pleno relvado para recolher o guardião. De recordar que Douglas tinha regressado aos treinos sem limitações na última segunda-feira, depois de várias semanas de ausência devido a uma entorse no joelho.

Autor: José Miguel Machado