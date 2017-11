O guardião Douglas esteve ausente das opções do técnico Pedro Martins nos últimos 11 dias devido a um traumatismo craniano, contraído nas vésperas da deslocação à Vila das Aves, mas já integrou os trabalhos de ontem, que marcaram o arranque da preparação à receção à Oliveirense. Douglas já trabalhou sem limitações e deverá regressar à competição no jogo de sábado para a Taça CTT.

Disponibilidade para o treinador Pedro Martins ponderar, até pela confiança que vinha a depositar em Douglas antes das limitações físicas.

Recorde-se que o brasileiro está sem competir desde o final de setembro, sendo que o primeiro problema foi uma entorse no joelho direito, contraída na Madeira, que o limitou durante um mês. Contudo, mal recuperou desse problema, o guarda-redes foi protagonista de uma situação insólita que fez soar os alarmes em todo o universo vitoriano.

Um choque com um companheiro no treino do dia 26 de outubro acabou com Douglas, de 37 anos, inanimado no relvado. A perda de sentidos levou o Vitória a mobilizar os bombeiros para agilizar o transporte imediato para o hospital de Guimarães.

Foi internado devido ao traumatismo que lhe foi diagnosticado e esteve 10 dias em repouso por precaução, já que os exames que realizou, para além de ter sido suturado com quatro pontos na cabeça, não revelaram nenhuma consequência.