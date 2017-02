Continuar a ler

Com a renovação de contrato, o guarda-redes brasileiro, de 33 anos, que, nesta temporada, voltou a ser a primeira opção para a baliza vitoriana, depois de, na época passada, ter sido relegado para o banco de suplentes por Miguel Silva, pode cumprir nove épocas ao serviço dos vimaranenses.Depois de ter chegado ao clube no decurso da época 2010/11, oriundo do Santos, do Brasil, e realizado a estreia oficial num jogo da Taça da Liga, frente ao Arouca (triunfo vitoriano por 1-0), Douglas, que até agora defendeu as redes minhotas em 141 jogos oficiais, assumiu a titularidade na época 2012/13, após ter sido suplente de Nilson.Nessa mesma época, ajudou o V. Guimarães a conquistar, no Estádio Nacional, a primeira Taça de Portugal da sua história, sendo o único elemento do atual plantel que resta do onze que alinhou no jogo decisivo frente ao Benfica (2-1).O guarda-redes brasileiro lembrou, no mesmo vídeo, que os vimaranenses pretendem voltar ao Jamor - recebem o Chaves na primeira mão das meias-finais da Taça, a 1 de março - e que estão "focados" em atingir o "objetivo" no campeonato - no início da época, o clube definiu um dos primeiros cinco lugares como meta.