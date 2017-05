Douglas é o único elemento do atual plantel que fazia parte do grupo que venceu no Jamor em 2013. Nos últimos dias, em conversa com Record, Leonel Olímpio e Barrientos destacaram o papel que o guarda-redes poderá ter no duelo do próximo domingo, não só por já saber a receita para vencer, mas sobretudo por se tratar de alguém que tem uma queda especial para a Taça de Portugal.

À semelhança do que aconteceu no percurso do Vitória para a final em 2013, também esta época Douglas teve um papel determinante para que o objetivo fosse alcançado. Apesar de Miguel Silva ter sido o guarda-redes escolhido por Pedro Martins para a Taça, uma lesão antes da segunda mão da meia-final com o Chaves impediu-o de atuar em Trás-os-Montes. Avançou Douglas e aos 90 minutos, com a eliminatória presa por um golo, foi herói ao defender um penálti.

Agora, prepara-se para regressar ao Jamor novamente com o estatuto de titular. A sua experiência e a sua capacidade de liderança são muito apreciadas por Pedro Martins e o grupo também sente o peso do guarda-redes. É, por isso, um dos capitães de equipa e dos que mais esforço faz para transmitir a mística do clube. E já avisou que só está a pensar numa coisa para domingo: vencer a sua segunda Taça de Portugal.

Autor: José Miguel Machado