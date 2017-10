Continuar a ler

Douglas está agora a realizar exames e é de esperar que o Vitória dê mais novidades sobre o caso no decorrer da tarde.



Douglas foi transportado para o hospital esta manhã, depois de um choque com um colega no treino. As informações ainda são vagas, mas o guarda-redes poderá estar a contas com um traumatismo craniano, depois de ter perdido os sentidos no relvado.Depois de ter sido assistido pela equipa médica do clube, Douglas foi transportado para o Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães. A gravidade da situação levou a que a ambulância tivesse entrado no relvado, tal era a apreensão em relação ao estado do jogador.

Autores: José Miguel Machado e Bruno Freitas