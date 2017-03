Desde que a época se iniciou muito mudou no onze base do Vitória. Muito, mas não tudo e é aqui que entram os nomes de Josué e Pedro Henrique. Os dois centrais são absolutamente intocáveis para Pedro Martins, que, em 30 jogos, só abdicou de ambos em simultâneo em três ocasiões. Diz muito da preponderância da dupla, que não tem dado qualquer hipótese a Prince e Moreno de somar grandes minutos de jogo.

Hoje, na receção ao Chaves, Josué e Pedro Henrique vão voltar a formar dupla no eixo da defesa, num jogo onde Pedro Martins já alertou para a importância de não sofrer golos. Ao contrário do que vem sendo hábito, na baliza vai estar desta vez Miguel Silva, jovem guarda-redes que atuou com os dois centrais em três ocasiões esta época (Boavista, Sp. Covilhã e Vizela), com um saldo de três triunfos e dois golos sofridos. Como companheiros no sector mais recuado, este trio terá os laterais Bruno Gaspar e Konan.

Continuar a ler

Chamada O Vitória utilizou as redes sociais para ‘convocar’ os adeptos para o duelo desta noite. Num vídeo protagonizado por Miguel Silva, os vitorianos são chamados para "a primeira de duas batalhas rumo ao Jamor", num "objetivo de todos". Às 20.15 saber-se-á a resposta dos adeptos, mas os responsáveis estão à espera de grande afluência, devendo estar cerca de 20 mil pessoas no D. Afonso Henriques.

Autor: José Miguel Machado