As eleições decorrerão entre as 9 e as 19 horas, no pavilhão da Unidade Vimaranense, no complexo desportivo do V. Guimarães.





As eleições para escolher a nova direção do V. Guimarães terão lugar a 24 de março. O anúncio da data foi feito pelo presidente da assembleia geral, Isidro Lobo, numa comunicação ao final da manhã.O prazo para a entrega de candidaturas termina a 21 de fevereiro. Por enquanto, apenas o associado Júlio Castro anunciou a intenção de ir às urnas, liderando o movimento Novo Vitória. No início do próximo mês, Júlio Mendes irá avançar com a recandidatura.

Autor: Bruno Freitas