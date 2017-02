Continuar a ler

"Num jogo desta envergadura, entendemos que era oportuno celebrar esta parceria que poderá ser a primeira de muitas", disse o presidente do município de Montalegre, Orlando Alves.O clube de Trás-os-Montes é uma "chama viva" da região, acrescentou o autarca, sublinhando que pode ser um "motor" para abrir consciências.Apesar de assumir ser benfiquista, Orlando Alves referiu não ter dúvidas de que o Desp. Chaves marcará presença na final da prova rainha do futebol português, garantindo que estará no Jamor para apoiar.O percurso do emblema 'azul-grená', 7.º classificado da Liga NOS, foi elogiado pelo presidente da autarquia, que espera que esse caminho se traduza em mais notoriedade e oportunidades para a região.Montalegre tem muito a ganhar com esta iniciativa, mas também muito a dar, lembrando que conseguir a realização de uma prova mundial de ralicrosse é algo que os deve "enobrecer"."Competimos com cidades como Barcelona, Tóquio ou Buenos Aires, por isso, este acontecimento catapulta as atenções do país para Montalegre, algo que queremos continuar a assegurar", vincou.Montalegre recebe a segunda prova do Mundial de ralicrosse, entre 21 e 23 de abril, evento que em 2016 juntou mais de 60 mil espectadores. A construção da pista foi uma aposta do município com o apoio do Clube Automóvel de Vila Real (CAVR) e agora faz parte da promoção estratégica do concelho.Depois de Montalegre, o campeonato do mundo prossegue até novembro passando por Bélgica, Reino Unido, Alemanha, Suécia, Canadá, Noruega, França, Letónia, Espanha e África do Sul.