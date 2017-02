Será com Miguel Silva na baliza que o Vitória vai tentar ganhar vantagem sobre o Chaves, na 1ª mão das meias-finais da Taça de Portugal. A entrada do jovem guardião para o lugar de Douglas deve ser a única mexida de Pedro Martins, mantendo assim a política de rotação na baliza nos jogos das taças.

Na caminhada que os vitorianos esperam prolongar até ao Jamor, Miguel Silva foi titular em três dos quatro jogos já realizados. A exceção foi a receção ao Vilafranquense, onde, devido a castigo, esteve impedido de atuar. Esta aposta de Pedro Martins não tem retirado solidez ao sector mais defensivo, uma vez que os minhotos apenas sofreram dois golos nos quatro encontros da Taça e mantiveram a baliza a salvo nos últimos dois.

Contra o Chaves, que tem um registo igual a nível de golos sofridos na prova, é imperioso não sofrer golos na 1ª mão. Por se tratar de uma eliminatória com dois jogos, Pedro Martins quer evitar que o seu adversário beneficie da vantagem de ter marcado fora e espera ver a sua equipa manter a coesão defensiva demonstrada na receção ao Moreirense. E como o ataque parece estar a dar sinais de retoma, não sofrer golos deixa os vitorianos ainda mais confiantes num bom resultado.



Raphinha volta a entrar nas contas



Cumprido um jogo de castigo com o Moreirense, Raphinha volta a ser opção para Pedro Martins frente ao Chaves. O extremo não deve, contudo, integrar as primeiras escolhas do treinador, que se vai manter fiel à aposta em Hernâni e Marega, mas é sempre uma das principais armas para saltar do banco e agitar o jogo. Pedro Martins tem, de resto, o plantel na máxima força para o duelo das meias-finais da Taça de Portugal. Sem lesionados nem castigados, a única questão é perceber se Rafael Miranda já adquiriu o ritmo exigido para voltar a integrar a convocatória.