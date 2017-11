Continuar a ler

O central esteve impedido devido a lesão, mas recuperou a tempo de integrar o leque de convocados para fazer dupla com Pedro Henrique no eixo da defesa.



Contas feitas, Pedro Martins volta a ter à sua disposição a espinha dorsal do plantel quase dois meses depois. Isto porque tanto Douglas como Pedro Henrique estiveram afastados da competição sensivelmente durante dois meses.



O guardião Douglas e o central Pedro Henrique foram os trunfos que Pedro Martins lançou na eliminatória frente ao Feirense e que o treinador deverá manter na crucial deslocação a Salzburgo.Aposta à qual acresce ainda os regressos à titularidade de Paolo Hurtado, que começou o jogo da Taça de Portugal no banco de suplentes por causa do longo período de ausência em virtude dos jogos de playoff que o Peru teve de disputar para garantir o apuramento para a fase final do Campeonato do Mundo a realizar em 2018, na Rússia, bem como de Jubal.

Autor: Pedro Malacó