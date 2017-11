Continuar a ler

Impedido de disputar a Liga Europa, Junior Tallo, de 24 anos, também está de volta às opções. O avançado costa-marfinense foi sempre utilizado pelo técnico Pedro Martins nas últimas quatro rondas do campeonato e pode jogar de novo em Vila do Conde, após ter falhado a viagem à Áustria, para o jogo com o Salzburgo (derrota por 3-0).A lista de 21 eleitos de Pedro Martins regista apenas uma saída face ao jogo europeu, na Áustria, a do avançado uruguaio Texeira, que está a recuperar de um problema no tendão de Aquiles, avançou hoje o treinador vitoriano.O defesa Marcos Valente e o médio Rafael Miranda, também lesionados, são outras baixas para o duelo com os vila-condenses, enquanto o defesa Pedro Henrique e Raphinha, que, na quinta-feira, saíram a meio do jogo europeu, com lesões, foram chamados.O jogo entre Vitória de Guimarães, 10.º classificado com 14 pontos, e o Rio Ave, sexto com 17, começa às 21H00 de segunda-feira, no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde.Douglas e Miguel Silva.João Aurélio, Victor Garcia, Jubal, Pedro Henrique, Moreno, Konan e Vigário.Wakaso, Celis, Kiko, Francisco Ramos e Hurtado.Hélder Ferreira, Héldon, Sturgeon, Raphinha, Junior Tallo, Rafael Martins e Oscar Estupiñán.