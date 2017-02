Continuar a ler

A confirmação de que o jovem colombiano está mesmo em vias de assinar contrato foi dada ontem por Armando Marques, vice-presidente da SAD, em entrevista à Rádio Fundação. "O Óscar é um excelente jogador. Há interesse, não será fácil, mas acredito que vamos contar com ele na próxima época", afirmou Armando Marques, desvalorizando as declarações de Estupiñán que disse querer passar pouco tempo em Guimarães: "É sinónimo de que vai marcar muitos golos, dar muitas alegrias e ter muito sucesso. E depois dá o salto para um clube de top mundial."



De resto, o dirigente garantiu ainda que a SAD está a tentar resolver os casos de Pedro Henrique e Hurtado, que estão cedidos até junho. A confirmação de que o jovem colombiano está mesmo em vias de assinar contrato foi dada ontem por Armando Marques, vice-presidente da SAD, em entrevista à Rádio Fundação. "O Óscar é um excelente jogador. Há interesse, não será fácil, mas acredito que vamos contar com ele na próxima época", afirmou Armando Marques, desvalorizando as declarações de Estupiñán que disse querer passar pouco tempo em Guimarães: "É sinónimo de que vai marcar muitos golos, dar muitas alegrias e ter muito sucesso. E depois dá o salto para um clube de top mundial."De resto, o dirigente garantiu ainda que a SAD está a tentar resolver os casos de Pedro Henrique e Hurtado, que estão cedidos até junho.

Uma semana depois de ter sido apontado como reforço do Vitória para a próxima época, Óscar Estupiñán chegou finalmente a Guimarães para acertar o seu contrato com os minhotos. O avançado colombiano, de 20 anos, esteve ontem no complexo a fazer exames médicos, conheceu o estádio e começou a acertar a sua ligação aos vitorianos, que será válida apenas a partir de junho. As informações avançadas pela imprensa colombiana davam conta de um suposto contrato de empréstimo de uma época, com opção de compra. No entanto, a SAD do Vitória está a tentar assegurar Estupiñán a título definitivo.

Autor: José Miguel Machado