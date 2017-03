Rui Patrício O guarda-redes passou ontem a ser o quinto jogador com mais jogos na história do Sporting – 402 –, ultrapassando Oceano (401), Hilário (453), Damas (436), Manuel Fernandes (433) e Azevedo (408).

Paulo Oliveira O defesa-central leonino cumpriu em Alvalade o 100.º jogo no campeonato nacional. Pelo Sporting fez 54 e ao serviço do V. Guimarães, sua anterior equipa, realizou 46.

Bas Dost O avançado holandês é o melhor marcador da Liga, com 18 golos, mas ontem ficou em branco, acentuando uma tendência que se mantém há seis jornadas: consegue golos em partidas alternadas – marcou ao P. Ferreira, não o fez com o FC Porto, voltou a marcar ao Moreirense, ficou a zeros com o Rio Ave, marcou ao Estoril e ontem, de novo, não faturou.

Hurtado/Raphinha Os dois atacantes voltaram a ser utilizados por Pedro Martins e são os jogadores com maior presença na equipa do V. Guimarães – somam ambos 30 jogos, entre todas as competições. Hurtado soma seis golos, Raphinha três. No Sporting, o mais efetivo é Gelson, agora com um total de 36 jogos realizados.