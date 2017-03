Continuar a ler

Face a essa pressão, e sem qualquer oposição dos fafenses, o Vitória voltou a marcar aos oito minutos, novamente por intermédio de Bruno Mendes.



Depois disso, o Fafe tentou reagir, impondo-se de forma rígida, o que obrigou o árbitro da partida a mostrar cartões desde cedo. Ao fim dos primeiros 45 minutos, já se contabilizavam sete amarelos.



A segunda parte, tornou-se ainda mais intensa e, em 13 minutos, foram marcados mais quatro golos.



O Vitória de Guimarães B esteve a vencer por quatro, depois dos golos de Castro, aos 52 minutos, e Rui Gomes, aos 57, mas o Fafe conseguiu reagir aproveitando uma fase em que a defesa vimaranense esteve mais desconcentrada.



Edmund Hottor, aos 59 minutos, e Evandro Brandão, aos 65, foram os autores dos tentos dos anfitriões.



Aos 88 minutos, a equipa B do Vitória de Guimarães ainda poderia ter chegado ao quinto tento, mas Denis Duarte desperdiçou uma grande penalidade.



Jogo no Estádio Municipal de Fafe.



Fafe-V. Guimarães B, 2-4



Ao intervalo: 0-2



Marcadores:



0-1, Bruno Mendes, 4'



0-2, Bruno Mendes, 8'



0-3, Castro, 52'



0-4, Rui Gomes, 57'



1-4, Edmund Hottor, 59'



2-4, Evandro Brandão, 65'



Equipas:



Fafe: Ricardo Fernandes, Marco André (João Pedro, 33'), Xavi (Leandro Borges, 76'), Dmytro Lytvyn, Reinildo, Landinho, Samu, Edmund Hottor, Digas, Sarkic (Pedro Pereira, 54') e Evandro Brandão



Suplentes: Marçal, Silvestre, João Nogueira, João Pedro, Pedro Pereira, Materazzi e Leandro Borges



Treinador: Tonau



V. Guimarães B: Miguel Oliveira, Sacko, Denis Duarte, Valente (Ricardo Carvalho, 46'), Vigário, Amoah, Phete, Hélder (Sérgio Ribeiro, 80'), Castro, Mendes e Rui Gomes (Xande Silva, 58')



Suplentes: André Costa, Ricardo Carvalho, Xande Silva, Sérgio Ribeiro, Kiko e Biai



Treinador: Vítor Campelos



Árbitro: Carlos Xistra (AF Castelo Branco)



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Xavi (8'), Vigário (14'), Rui Gomes (24'), Reinildo (29'), Phete (39'), Edmund Hottor (41'), Evandro Brandão (42') e Landinho (87')



O V. Guimarães B venceu esta quarta-feira no reduto do Fafe (4-2), num jogo frenético, emotivo e recheado de golos, relativo à 32.ª jornada da 2.ª liga. A formação vimaranense, que aos oito minutos já vencia por 2-0, com um bis de Bruno Mendes, e chegou a 4-0, reforçou um lugar na primeira metade da tabela (nono, com 44 pontos), enquanto o aflito Fafe caiu para 21.º penúltimo (34).Os forasteiros chegaram cedo ao golo, aos quatro minutos, através de Bruno Mendes, depois de uma entrada forte e em que dominar por completo a equipa da casa.

Autor: Lusa