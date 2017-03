O técnico Pedro Martins continua a projetar o 4º lugar como a fasquia motivacional que vai apresentar no balneário até ao final da temporada, mas também foi lesto a aproveitar a conferência de antevisão à receção ao Estoril para reconhecer a importância estratégica que os jogos no Estádio Afonso Henriques terão nesse contexto.

Uma ambição em jeito de alerta interno atendendo ao desempenho irregular averbado no castelo, onde o Vitória, que bateu o Moreirense pela margem mínima (1-0) no último jogo em casa, ainda não conseguiu somar dois triunfos consecutivos, esta temporada, para o campeonato. Elevar essa eficácia é um elementos chave na estratégia delineada pelo treinador, sendo assumida a necessidade de uma linha de maior equilíbrio até ao fim da época.

Continuar a ler

O Vitória tem colmatado as oscilações em casa com um desempenho tremendo fora de portas, mas com a reta final do campeonato à vista, Pedro Martins reconhece o contexto crucial que a motivação vai assumir no duelo à distância com o rival arsenalista.

Perspetiva, contudo, incompatível com a sequência de três jogos (FC Porto, Marítimo e Benfica) em que o Vitória esteve sem fazer golos em casa. Quebra sem reflexos na luta europeia e que Pedro Martins espera ter sido definitivamente ultrapassada após o triunfo feliz frente ao Moreirense (1-0), no último desafio em Guimarães.

Contas feitas, o próprio técnico não tem problemas em reconhecer qual tem sido o calcanhar de Aquiles do Vitória esta temporada. Desabafo também a recordar a postura comedida de todos os adversários e que foi proferido não só com o objetivo de galvanizar os seus jogadores, mas também para rentabilizar o empate conquistado em Alvalade, na última jornada.