"O objetivo agora passa por, no campeonato, a equipa ir para um patamar mais condizente com a sua qualidade. Mas isso temos de o provar em campo", adverte Gouveia, que, no final do encontro, até dirigiu elogios aos seus jogadores: "Deixei aos jogadores uma mensagem de orgulho. Eles são muito abnegados no trabalho. Não tenho nada a apontar-lhes. Trabalham sempre nos limites e é unânime que o Sp. Covilhã pratica um bom futebol, um futebol atrativo." "Caímos de cabeça erguida, pelo que fizemos e pelo que trabalhámos. Fica um sabor amargo, porque poderíamos ter ido pelo menos ao prolongamento, mas o futebol é assim. O V. Guimarães fez um golo, nós não fizemos nenhum. É dar os parabéns e desejar felicidades ao V. Guimarães", reforçou o treinador dos leões da serra, virando já o seu pensamento para a 2.ª Liga, na qual pretende galgar alguns lugares na classificação."O objetivo agora passa por, no campeonato, a equipa ir para um patamar mais condizente com a sua qualidade. Mas isso temos de o provar em campo", adverte Gouveia, que, no final do encontro, até dirigiu elogios aos seus jogadores: "Deixei aos jogadores uma mensagem de orgulho. Eles são muito abnegados no trabalho. Não tenho nada a apontar-lhes. Trabalham sempre nos limites e é unânime que o Sp. Covilhã pratica um bom futebol, um futebol atrativo."

Filipe Gouveia confessou a sua desilusão por não ter conseguido esta quarta-feira vencer o V. Guimarães e apurar, dessa forma, o Sp. Covilhã para as meias-finais da Taça de Portugal. O principal problema da equipa serrana foi, segundo o seu treinador, as dificuldades na finalização.Faltou marcarmos. Tivemos algumas oportunidades, mas não o fizemos. O V. Guimarães fez. O futebol é assim. A justiça no futebol vale o que vale", sublinhou Filipe Gouveia, não deixando de desejar sorte ao opositor nos quartos-de-final na prova raínha do futebol português.

