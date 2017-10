Continuar a ler

O conceituado diário desportivo L’Équipe recorre à expressão "equilíbrio frágil" para lembrar que o conjunto de Rudi Garcia tem vindo a sofrer "quase dois terços" dos golos em lances de bola parada durante esta época. Um pormenor a ser explorado pela equipa portuguesa no jogo do Vélodrome.



Tudo isto teve destaque na imprensa francesa desta terça-feira, dia em que se completou um ano desde que o norte-americano Frank McCourt comprou o clube, altura em que fixou três grandes objetivos, segundo o L’Équipe: estar no top 3 da Ligue 1 todos os anos; ganhar o campeonato com maior frequência e vencer a Liga dos Campeões. Na altura, recorda o La Provence, McCourt anunciou 200 milhões de euros para reforçar a equipa em quatro anos. 118 milhões já foram gastos… O L’Équipe diz mesmo na sua manchete que a melhoria do Marselha "ainda é um pouco curta".



É já esta quinta-feira que Marselha e V. Guimarães vão enfrentar-se na terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa. Se para o Vitória este é um encontro determinante, para o lado gaulês não é menos importante. E é por isso que a imprensa francesa tem vindo a destacar as fragilidades defensivas apresentadas pela equipa de Rudi Garcia.O Marselha sofreu seis golos nos últimos três jogos oficiais, nos quais somou uma derrota, uma vitória e um empate, este no passado fim-de-semana, em Estrasburgo (3-3). O jornal La Provence utiliza as palavras "atenção" e "perigo" para classificar esta semana dos marselheses, que vão receber o Vitória na 5ª feira e, no próximo domingo, o Paris Saint-Germain, encontro que parece ser prioritário entre os adeptos…

Autor: André Gonçalves