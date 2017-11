Continuar a ler

O médio mostrou-se convicto que o público vai dar uma grande ajuda. "Está visível a toda a gente o que são estes adeptos. Nos momentos mais difíceis, conseguem-nos transmitir uma força extra. A prova disso é que, mesmo na Liga Europa, o jogo com o Salzburgo [1-1] foi o único que nos deu pontos e isso é trabalho nosso e trabalho dos adeptos", disse.



O Vitória de Guimarães e o Marselha defrontam-se às 20H05 de quinta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em jogo que será arbitrado por Tamás Bognar, da Hungria. O médio mostrou-se convicto que o público vai dar uma grande ajuda. "Está visível a toda a gente o que são estes adeptos. Nos momentos mais difíceis, conseguem-nos transmitir uma força extra. A prova disso é que, mesmo na Liga Europa, o jogo com o Salzburgo [1-1] foi o único que nos deu pontos e isso é trabalho nosso e trabalho dos adeptos", disse.O Vitória de Guimarães e o Marselha defrontam-se às 20H05 de quinta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em jogo que será arbitrado por Tamás Bognar, da Hungria.

Francisco Ramos está confiante para o jogo com o Marselha. O médio lembrou o que se passou na visita do V. Guimarães à cidade francesa."O jogo em Marselha ficou definido nos detalhes. Entramos bem, tivemos controlo do jogo, mas no final ficamos com a sensação que podíamos ter trazido um ponto. Estamos confiantes que amanhã vamos vencer o jogo", disse.

Autor: Bruno Freitas