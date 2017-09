Francisco Ramos estreou-se pelo Vitória de Guimarães no encontro desta quinta-feira com o Konyaspor e não escondeu a satisfação por isso, e apenas lamentou a derrota na Turquia. Ainda assim, o jovem médio destacou a forma como a equipa minhota reagiu."Estou supercontente por me estrear por este grande clube. Em relação à derrota, foi um jogo de homens. Não entrámos muito bem no jogo. Conseguimos manter o 1-0 ao intervalo. Depois, logo no início da segunda parte, eles fazem o segundo golo, mas nós, como homens que somos, fomos atrás do resultado, fizemos o primeiro golo e lutámos até ao fim, com várias oportunidades para igualar o resultado", afirmou o jogador de 22 anos em declarações à SIC Notícias.Quanto ao futuro do Vitória na Liga Europa, Francisco Ramos mostra-se confiança apesar de a equipa somar apenas um ponto ao fim de duas jornadas. "Vamos esperar tudo o que tivemos até aqui: caráter, personalidade, somos todos homens, todos sabemos o que queremos, somos um grupo unido, que ainda está à procura do objetivo. Nada está perdido, estamos nesta luta e juntos vamos até ao fim", prometeu.

Autor: Lusa