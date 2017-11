Continuar a ler

"A 1ª parte foi bem disputada e muito dividida, sem nenhuma equipa a ter o controlo do jogo. O Benfica fez o golo e foi feliz, mas os primeiros 20 minutos da 2ª parte são todos nossos. Tivemos muitos cantos, oportunidades e bolas na área. Foi injusto. Marcaram dois golos em três ou quatro minutos e tiraram-nos do jogo. Acabámos por estar perto do 3-2. Faltou concretizar as oportunidades e acreditarmos mais.""Está à vista de todos que estamos a crescer. Continuamos fortes em casa e os nossos adeptos foram fantásticos. Estaremos mais fortes no próximo jogo."