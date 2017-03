Momento insólito ao intervalo do Sporting-V. Guimarães , que provocou algumas gargalhadas nas bancadas de Alvalade. Tal como sucede em todas as partidas caseiras, os leões escolhem um adepto para entregar a 'GameBox de Ouro', e, este domingo, o vencedor dava pelo nome de... Jorge Sousa, precisamente o nome do árbitro da partida desta noite. A situação motivou inicialmente assobios por parte das bancadas, que depois acabaram transformadas em algumas gargalhadas.De referir que o árbitro da partida acabou por ser visado pelos adeptos no final da primeira parte, por uma decisão que não agradou à tribuna leonina em cima do apito para o descanso.

Autor: Fábio Lima