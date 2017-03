Moussa Marega não marcava qualquer golo há onze jogos, desde outubro de 2016, quando fez um hat trick no triunfo do V. Guimarães fora sobre o Rio Ave (3-0). Ontem fez o seu 11º tento da época – todos no campeonato nacional, e a vítima acabou por ser o Sporting, equipa a que também já tinha marcado na partida da 1ª volta, mas aí por duas vezes. Dois jogos pelo V. Guimarães, frente aos leões, três golos.Desde que chegou a Portugal, a sua maior vítima é o Rio Ave (5 golos), seguindo-se o Sporting e Moreirense (ambos com 3), e depois FC Porto, P. Ferreira e Estoril (todos com 2 golos sofridos da autoria do maliano).