O golo apontado por Hernâni ao Belenenses, no encontro da 22.ª jornada, foi eleito o melhor do mês de fevereiro da liga numa votação realizada no site do Sindicato dos Jogadores.O avançado recolheu 30,56% das preferências dos internautas, deixando para trás Carrillo, que obteve 27,78% dos votos, e Bressan, com 25%.Hernâni junta-se assim a Pedro Santos (Sp. Braga), Salvador Agra (Nacional), Brahimi (FC Porto), Renato Santos (Boavista), Bruno César (Sporting) e Roberto (Moreirense) na corrida ao título de Melho Golo da Época 2016/17. O prémio será entregue pelo Sindicato no final da temporada, estando nomeados todos os vencedores mensais até lá.

Autor: João G. Oliveira