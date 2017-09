Foi, sem dúvida, o homem do jogo. Heldon, de 28 anos, estreou-se na condição de titular com a camisola do Vitória e dificilmente podia ter tido uma tarde mais produtiva: serviu Raphinha para o 1-0 e foi ainda o autor do golo que decidiu o encontro."Eu trabalho muito desde que cá cheguei. Não fiz a pré-época cá, mas trabalhei muito e creio que todos fizemos um grande jogo", disse Heldon, reforço assegurado sobre o fecho do mercado de verão, por empréstimo do Sporting. "Estou muito feliz de estar aqui. Estes adeptos são fantásticos, são os conquistadores e eu sou um conquistador. Nasci em Cabo Verde, cresci lá e em toda a minha vida tive de ser um conquistador. Estou muito identificado com este clube e adeptos", acrescentou."Agora há que dar continuidade a esta vitória. Temos trabalhado bem e merecemos o resultado. Estivemos sempre por cima e não me lembro de oportunidades de golo do Marítimo, para além do golo e da bola ao ferro no fim", rematou Heldon. O antigo jogador do Marítimo não festejou o golo apontado ontem.

Autor: Bruno Freitas