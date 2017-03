Continuar a ler

Influência que Pedro Martins espera canalizar para o jogo com o Sporting, não só porque o vitoriano está a atravessar um grande momento de forma, como até já igualou o seu recorde de golos, apesar de ainda ter para preencher o objetivo de marcar pela primeira vez na sua carreira a um dos grandes clubes portugueses.



Resumidamente, Hernâni marcou por oito vezes durante os 26 jogos em que representou os campeões gregos do Olympiacos na época passada. Este ano, o extremo cedido pelo FC Porto soma os mesmos oito golos em apenas 23 desafios pelo Vitória, na certeza de que ainda tem mais 11 jornadas pela frente e pelo menos mais a 2ª mão da meia-final da Taça de Portugal para superar o seu máximo.



Desafio presidencial



A influência de Hernâni no desempenho do Vitória está a ser crucial, ao ponto de o avançado ser o maior trunfo do técnico Pedro Martins para fazer golos na deslocação a Alvalade.Isto porque nos últimos três jogos os minhotos empataram em Belém e triunfaram ante o Moreirense e Chaves, para a Taça de Portugal. Sequência que rendeu quatro golos, sendo que três deles foram da autoria de Hernâni e o outro, apontado por Hurtado, resultou de uma assistência sua.

